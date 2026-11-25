Afin de reconquérir son public, Supercell lance une initiative inédite pour Clash Royale. Les joueurs inactifs peuvent désormais réclamer des intérêts sur leur or dormant. Une stratégie audacieuse pour relancer l'intérêt autour du célèbre jeu mobile qui célèbre sa dixième année d'existence.

Baptisé « The Royale Interest », cet événement à durée limitée propose un concept rarement vu dans l'industrie du jeu mobile. Au lieu de simplement offrir un bonus de connexion classique, Supercell a décidé d'appliquer un taux d'intérêt sur la monnaie virtuelle que les joueurs ont laissée de côté depuis qu'ils ont abandonné Clash Royale. Ainsi, les anciens utilisateurs peuvent obtenir jusqu'à 49,6 % d'or supplémentaire. Plus la période d'absence a été longue, plus le montant récupéré est important. Cette mécanique financière vise clairement à récompenser la fidélité passée tout en créant un puissant levier de rétention.

Un retour récompensé par des intérêts virtuels

L'événement est accessible depuis le 24 novembre et se terminera le 31 décembre. Pour profiter de cette aubaine, il suffit aux anciens adeptes de télécharger à nouveau l'application et de se connecter à leur compte. Ce pécule inattendu constitue une excellente opportunité pour améliorer ses cartes, faire des emplettes dans la boutique intégrée ou même fonder de nouveaux clans avec ses amis.

Dans l'écosystème du jeu, l'or est une ressource absolument cruciale. Sans lui, impossible de faire monter en niveau ses unités favorites, même si l'on possède les cartes nécessaires. En offrant une telle quantité de monnaie, les développeurs lèvent l'un des freins majeurs à la progression, permettant aux vétérans de rattraper leur retard face aux utilisateurs réguliers.

Une décennie de succès colossaux

Cette campagne de réactivation ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans le cadre du dixième anniversaire de la franchise, une étape majeure pour n'importe quel titre évoluant sur le marché ultra-concurrentiel des smartphones.

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Depuis son lancement, le titre a généré près de cinq milliards de dollars de dépenses de la part des joueurs, confirmant son statut de mastodonte de l'industrie vidéoludique. Maintenir une base d'utilisateurs actifs est donc vital pour pérenniser ce modèle économique extrêmement lucratif, mais les joueurs finissent toujours pas fuir au bout d'un moment. Ce genre d'opération permettra d'en faire revenir certains, dont une partie n'avait peut-être plus lancé Clash Royale depuis des années.

Au-delà de nos écrans tactiles

En parallèle de ses efforts sur le marché mobile, le studio finlandais cherche à étendre l'univers de sa licence phare vers de nouveaux horizons. L'entreprise s'est notamment associée à Maestro Media pour créer un jeu de plateau officiel. Intitulé Clash Royale : The Grand Arena, ce projet physique a rencontré un succès foudroyant lors de sa campagne de financement participatif sur Kickstarter, atteignant son objectif initial en moins d'une heure.

Une série Netflix est également en préparation, mettant en avant l'univers, découvert dans Clash of Clans. Peu d'informations sont connues pour le moment.