Cities: Skylines reçoit une extension vrombissante pour son 11e anniversaire

C'est jour de course dans les rues de Cities: Skylines ! Plus de deux ans après son dernier contenu majeur, le titre de Paradox Interactive va accueillir dans quelques jours une extension mettant le sport à l'honneur.

Organisez des courses de Formule 1, de cyclisme et plus encore dans les rues de vos villes

Race Day, une extension qui fait partie des célébrations du 11e anniversaire de Cities: Skylines premier du nom

Pour les passionnés de sports mécaniques, le mois de mars marque le retour du Championnat de Moto GP et l'arrivée du premier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Mais il n'y a pas que dans les rues de Melbourne que les moteurs rugissent et que les tours s'enchainent sous les cris de la foule.Paradox Interactive a décidé de mettre ce thème très populaire à l'honneur dansen dévoilantPrésentée dans un trailer publié sur la chaîne YouTube du jeu, Cities: Skylines Race Day est la première extension ajoutée au titre après 2 ans sans nouveau contenu. Paradox Interactive a préféré se focaliser sur la suite du jeu de construction urbaine, mais la popularité du premier jeu et le lancement chaotique du second ont poussé les équipes à revoir leur copie.Développée en étroite collaboration avec Tantalus Media, Race Day est une extension sportive qui permet aux architectes urbains de. Mais l'événement en lui-même n'est que la première étape.En plus de la course ou de la célébration, vous pouvez gérer la programmation culturelle de votre ville, fixer les prix des billets pour assister à ces courses, installer des tribunes, des décorations, des stands techniques…Même si cela risque de donner un petit coup de vieux aux amateurs de construction urbaine, Cities: Skylines a déjà 11 ans. En effet, c'estsur les supports de l'époque. Dans le cadre de cet événement, Race Day amène du contenu inédit à la communauté et rappelle que le jeu est toujours plébiscité malgré la sortie du deuxième opus. D'ailleurs, ce n'est pas la seule surprise proposée pour l'occasion.Une mise à jour gratuite du jeu de base ajoutant des barrières en bord de route et une vue détaillée des effectifs est ajoutée. Enfin, en complément de l'extension Race Day,: les packs Créateur de contenu « Brutalisme iconique » et « Histoire renouvelée », ainsi que la station de radio « 8 Gear Radio ». Une offre permet dCities: Skylines Race Day sera