Cémantix 1693 : Indices et solution, quel est le mot du 20 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 20 octobre 2026 à 00h07
Retrouvez la solution Cémantix du 20 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
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Cémantix 1693 : Indices et solution, quel est le mot du 20 octobre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 octobre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 octobre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Face à l'abîme insondable, il a vu la dernière flamme de son âme vaciller puis s'éteindre à jamais.


Indice 2Tel le naufragé sans canot observant l'océan, il sait que l'horizon a définitivement englouti sa lumière.


Indice 3Quand le fond du gouffre est atteint et que l'écho ne renvoie plus aucune promesse, ce mot qualifie l'âme résignée.


Indice 4On qualifie ainsi un combat perdu d'avance ou une cause tragique qui n'a absolument plus aucune chance de triompher.


Indice 5C'est le mot parfait pour décrire un individu accablé par la fatalité qui ne croit plus en une issue favorable.


Indice 6Poussé dans ses ultimes retranchements par une détresse absolue, il est souvent prêt à tenter des actions extrêmes.


Indice 7Il s'agit de l'état d'une personne qui s'en remet à un miracle car elle n'a plus aucune solution rationnelle pour s'en sortir.


Indice 8Qui n'a plus aucune attente heureuse concernant l'avenir ou qui témoigne d'un abattement total face à l'inévitable.


Solution du 20 octobre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 octobre 2026Désespéré


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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