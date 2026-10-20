Cémantix 1693 : Indices et solution, quel est le mot du 20 octobre 2026 ?



le 20 octobre 2026 à 00h07 Publié par Florian Lelong le 20 octobre 2026 à 00h07

Retrouvez la solution Cémantix du 20 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 octobre 2026 Tous les jours, à minuit, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 octobre 2026.



Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 octobre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Face à l'abîme insondable, il a vu la dernière flamme de son âme vaciller puis s'éteindre à jamais.



Indice 2 Tel le naufragé sans canot observant l'océan, il sait que l'horizon a définitivement englouti sa lumière.



Indice 3 Quand le fond du gouffre est atteint et que l'écho ne renvoie plus aucune promesse, ce mot qualifie l'âme résignée.



Indice 4 On qualifie ainsi un combat perdu d'avance ou une cause tragique qui n'a absolument plus aucune chance de triompher.



Indice 5 C'est le mot parfait pour décrire un individu accablé par la fatalité qui ne croit plus en une issue favorable.



Indice 6 Poussé dans ses ultimes retranchements par une détresse absolue, il est souvent prêt à tenter des actions extrêmes.



Indice 7 Il s'agit de l'état d'une personne qui s'en remet à un miracle car elle n'a plus aucune solution rationnelle pour s'en sortir.



Indice 8 Qui n'a plus aucune attente heureuse concernant l'avenir ou qui témoigne d'un abattement total face à l'inévitable.



Solution du 20 octobre 2026 Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 octobre 2026 Désespéré



Cémantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour. Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.