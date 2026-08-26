Cémantix 1638 : Indices et solution, quel est le mot du 26 août 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 26 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 août 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 août 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je porte un nom que l'on peut entendre dans les prières, mais jamais sur les lèvres de ceux qui les adressent.
Indice 2Entre deux mondes, je demeure pourtant bien terrestre, chargé de transmettre ce que je ne possède pas.
Indice 3On me reconnaît moins à ce que je suis qu'à ce que je célèbre, confesse et consacre.
Indice 4On vient parfois me voir dans une petite pièce pour me parler de ses fautes.
Indice 5Je peux être vêtu de noir et porter un col blanc.
Indice 6Je célèbre notamment les messes et accompagne les croyants dans leur foi.
Indice 7Dans une église, je suis généralement celui qui dirige les célébrations religieuses.
Indice 8Homme ordonné dans l'Église catholique, chargé notamment de célébrer la messe, administrer certains sacrements et guider les fidèles.
Solution du 26 août 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 26 août 2026Prêtre
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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