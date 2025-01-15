Candy Crush Solitaire se dévoile et annonce une date de sortie

King a révélé son nouveau jeu, mêlant les mécanismes de Candy Crush et du Solitaire, deux des jeux les plus populaires au monde.
Le célèbre éditeur King s'apprête à lancer Candy Crush Solitaire
, une nouvelle aventure inspirée du TriPeaks Solitaire, marquant un tournant pour la franchise Candy Crush. Ce jeu, qui quitte le format « match-3 » emblématique de la série, sera disponible mondialement dans quelques jours
.
Un nouveau genre pour Candy Crush
Inspiré par le jeu de cartes TriPeaks Solitaire de Robert Hogue, Candy Crush Solitaire invite les joueurs à résoudre des pyramides de cartes tout en découvrant des boosters familiers
comme le Jelly Fish et le Lollipop Hammer. Le branding Candy Crush est omniprésent : des cartes ornées de bonbons et des personnages emblématiques de la série ajoutent une touche sucrée au gameplay.
Le jeu propose de nombreux niveaux accessibles en ligne ou hors ligne, ainsi que des niveaux bonus pour enrichir l'aventure. Les joueurs voyagent à travers le monde avec en personnalisant des cartes postales de destinations emblématiques comme Hawaï, Paris et le Japon, tout en profitant de graphismes soignés et immersifs.
Quand sortira Candy Crush Solitaire ?
La bonne nouvelle est que King a déjà dévoilé la date de sortie
. Candy Crush Solitaire, qui devrait attirer de nombreux joueurs, sortira le 6 février 2025
. Notez que certaines personnes y ont déjà eu accès, notamment par le biais d'une bêta en 2023. Les développeurs ont donc eu le temps de tout peaufiner, pour sortir une expérience mobile parfaite.
Les joueurs peuvent dès à présent se préinscrire pour recevoir des récompenses exclusives, comme un dos de carte unique, des cartes spéciales et 5 000 pièces. Il suffit de rechercher « Candy Crush Solitaire
» sur votre boutique d'applications, comme l'App Store, le Google Play Store, l'Amazon Appstore ou encore le Samsung Galaxy Store. Rendez-vous le 6 février pour découvrir tout ça.
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