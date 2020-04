Warzone : Obtenir le Pack de Combat gratuit

Un pack est disponible gratuitement pour les joueurs de Warzone sur PlayStation 4, et plus particulièrement ceux ayant un abonnement PS+.

Comment obtenir le pack de Combat Warzone saison 3 ?

Que contient le pack de Combat Warzone saison 3 ?

Une apparence d'opérateur épique pour Wyatt

Un plan de fusil de précision épique

Un plan de pistolet épique

Un Couteau tactique épique

Un porte-bonheur d'arme épique

Une carte de visite animée épique

Un spray rare

Un jeton d'EXP d'arme x2 d'une durée de 60 minutes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous devez le savoir, la saison 3 de Modern Warfare est disponible depuis ce 8 avril, et par conséquent, elle l'est aussi sur son standalone, Warzone. Si cette troisième saison apporte son lot de nouveautés avec, par exemple, l'arrivée des quatuors pour le battle royale, de nouveaux bonus peuvent être récupérés par certains joueurs. C'est notamment le cas de ceux étant sur PlayStation 4 et possédant un abonnement au PlayStation Plus.Rien de plus simple. Vous n'aurez qu'à vous rendre directement sur le PS Store, aller sur la page de(en faisant une recherche) et l'ajouter à votre panier via le bouton dédié. Notez qu'il est également possible de se le procurer via ce lien . Cependant, comme nous vous le disions ci-dessus, il faut obligatoirement être abonné au PS+ pour profiter de l'offre.Huit éléments peuvent être récupérés avec ce pack. Allant de simples skins à un bonus d'XP, il y en aura pour tous les goûts :