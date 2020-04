Warzone : Les duos sont désormais disponibles pour le mode Pillage

De la nouveauté dans Call of Duty: Warzone avec l'arrivée des duos, cependant, ces derniers ne sont disponibles que pour le mode Pillage.

Nous avons pu jouer, dernièrement, à quelques nouveaux modes dans Call of Duty: Warzone . En effet, l e mode Armes et Lunettes en Pagaille vient d'intégrer le mode battle royale de Modern Warfare pour quelques jours, et est disponible seulement en trios.De plus, depuis quelques heures maintenant,, mais pas comme nous l'espérions. En effet, les duos sont disponibles, qui consiste à ramasser le plus d'argent possible. Une petite déception de plus pour les joueurs qui espéraient pouvoir jouer avec leur partenaire préféré.Cependant,. De plus, certaines rumeurs laissent sous-entendre que le mode duo arriverait pour le mode battle royal... Affaire à suivre.