Call of Duty: Warzone : Le mode Armes et Lunettes en pagaille est disponible

Le mode battle royale de Call of Duty: Modern Warfare appelé Warzone vient tout juste de recevoir un patch incluant un nouveau mode dans le BR.

Tentez la vie de tireur d'élite avec le nouveau mode

Du côté du multijoueur

Si les joueurs avaient fait comprendre leur mécontentement suite à la suppression des trios dans le battle royale Warzone Activision et Infinity Ward ont décidé de le remettre , et surprise, depuis peu,Remplaçant désormais les trios,. Jouable seulement en trio, ce dernier change la donne puisque les joueurs vont devoir faire preuve de sang-froid et de dextérité. En effet, comme son nom l'indique,à leur disposition. Si vous faites partie de ces tireurs d'élite, ce mode est fait pour vous.Cependant, nous ne savons pas pour combien de temps le modesera disponible.Des nouveautés également du côté du multijoueur de. Ce nouveau patch a également mis à jour la playlist des modes, ajoutant ainsi, et. Ce premier mode fait donc désormais partie du multijoueur et est disponible en hardcore. Quant au second, il s'agit d'un moshpit en 10v10. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette mise à jour à cette adresse