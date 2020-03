Warzone : Le mode solo est disponible

Infinity Ward et Activision viennent de rendre disponible le mode solo pour le battle royale de Warzone par l'intermédiaire d'une petite mise à jour.

Partez à l'assaut de Verdansk en solitaire.



Le mode Solo est désormais disponible dans #Warzone. pic.twitter.com/vDR2BSSoNt — Call of Duty France (@CallofDutyFR) March 17, 2020

Véritable succès avec plusieurs millions de joueurs depuis sa sortie,, qui propose un mode royale, accueille maintenant les joueurs seuls. Proposant jusqu'à maintenant des parties en équipe de trois joueurs, les plus solitaires pourront s'aventurer seuls sur le champ de bataille de Verdansk.Dès maintenant, à condition d'avoir téléchargé la mise à jour,. Naturellement, il faudra adapter sa tactique, étant donné qu'elle diffère grandement de celle qu'il faut employer en équipe, même si la finalité reste la même.Face à 149 autres joueurs, votre seul et unique but sera de résister, trouver des armes, de l'équipement, réussir des contrats et amasser un maximum d'argent pour tenter d'être le grand gagnant en étant le dernier debout. À noter que le Goulag , vous donnant une seconde chance,Pour rappel, Warzone est disponible depuis le 10 mars dernier, gratuitement, sur PC, PS4 et Xbox One. D'autres mises à jour similaires devraient être déployées dans les semaines à venir,, mais aussi de proposer