Depuis la mise à jour 1.21 de Call of Duty: Warzone disponible depuis le 19 mai, les joueurs ont pu remarquer quelques changements concernant ce battle royale, dont les bunkers, qui peuvent maintenant être ouverts.

Comment accéder aux bunkers ?

Où trouver les bunkers ?

YOOO YOU CAN OPEN THE VAULT (with key card) #Warzone pic.twitter.com/RPK17F7JfH — FaZe Dirty (@FaZeDirty) May 19, 2020

Depuis plusieurs semaines, certains joueurs s'étaient rendu compte que des bunkers étaient présents un peu partout dans. Cependant, impossible d'y entrer sans une carte d'accès. Mais depuis la mise à jour 1.21 de Call of Duty: Warzone , les joueurs peuvent désormaispour avoir enfin accès à ces véritables cavernes d'Alibaba.Afin de pouvoir entrer dans l'un de ces derniers, vous allez devoir faire preuve de patience, car les cartes d'accès rouges ne se trouvent pas facilement. Pour cela,. Attention, le taux d'apparition de ces dernières est minime, et il n'est pas certain de tomber sur l'une d'elles dès la première caisse légendaire.Tout d'abord,. En effet, il semblerait que ceux situés au sud-ouest de la carte restent fermés, et ce malgré la carte d'accès rouge. Une fois donc cette carte d'accès en main, plusieurs bunkers sont prêts à vous accueillir. La plupart d'entre eux, etUne fois que vous vous retrouverez devant l'un d'eux,. Pour ce faire, un petit boitier se trouve sur la droite de celle-ci, allez-y et activez le grâce à l'aide de votre carte d'accès.C'est alors que la magie opère ! Les portes s'ouvrent, et. Il n'y a plus qu'à se servir !