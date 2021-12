Warzone bientôt sur mobile ?

Call of Duty: Warzone Mobile is scoped for 2022.



It was recently added to the PlaytestCloud database. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021

Warzone est très populaire depuis sa sortie, en mars 2020., qui a très vite comptabilisé les dizaines de millions de joueurs, malgré les cheaters, présents en masse. Compte tenu de sa popularité, qui ne baisse pas avec le temps, Activision pourrait prévoir une arrivée sur mobile. C'est en tout cas ce qu'annoncent certaines rumeurs.Tom Henderson, très fiable sur les nouvelles autour de Call of Duty, a relayé une information émanant de Just4Leaks, selon laquelle le jeu aurait récemment été ajouté aux fichiers de PlaytestCloud, une plateforme visant à tester des prototypes de jeux mobiles. Cela peut donc également signifier que si les résultats ne sont pas bons, le projet peut tomber aux oubliettes.En tout cas, si les tests sont concluants, ce projet devrait voir le jour en 2022, sans d'autres précisions. Cependant, nous devrions normalement avoir affaire à une version autonome et non compatible avec la Call of Duty: Warzone que nous connaissons, à l'instar de PUBG (ou Apex Legends et VALORANT , qui arriveront prochainement). Si tout cela se concrétise, nous en saurons un peu plus dans les mois à venir. En sachant que Call of Duty: Mobile, et d'autres jeux du genre, sont très populaires et très lucratifs,