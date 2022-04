Warzone 2 sera révélé cette année, avec des « innovations révolutionnaires »

La nouvelle expérience Warzone free-to-play, qui est construite à partir de zéro, parallèlement au jeu premium, présente des innovations révolutionnaires qui seront révélées plus tard cette année.

Il a été officialisé, en février 2022, que Warzone 2 était bel et bien prévu. Ou plutôt « la nouvelle expérience de Warzone », qui a toujours été qualifiée ainsi, sans parler de « 2 ». À l'occasion du dernier bilan financier d'Activision Blizzard , plusieurs détails non négligeables ont été partagés, notamment concernant ce futur battle royale ambitieux.Nous pouvons notamment lire que cette nouvelle expérience de Warzone présentera « ses innovations révolutionnaires » plus tard cette année, très probablement après la rentrée 2022, une fois la sortie de Modern Warfare 2 effectuée. Nous devrions alors découvrir ce que proposera ce nouvel opus,, et donc plus beau et optimisé que ne l'est Warzone actuellement, puisqu'il est construit à partir de zéro. Concernant sa sortie,En attendant, nous devrions en apprendre plus à propos du nouvel épisode de la licence Call of Duty, qui est Modern Warfare 2, suite de Modern Warfare (2019), puisque sa révélation devrait se faire d'ici peu de temps . Activision va tout mettre de son côté pour séduire les joueurs, qui ont été bien moins à jouer à Vanguard, comme expliqué dans le bilan financier.