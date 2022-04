Call of Duty 2022 : Modern Warfare 2 pourrait se révéler très vite, avec Ghost ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous savons depuis plusieurs semaines que, la suite de l'épisode paru en 2019, lequel était un soft-reboot. Infinity Ward, qui est donc à la tête de ce projet, semble commencer son teasing.Le studio a effectivement mis à jour sa bannière sur Twitter, pour ne laisser apparaitre qu'une image très sombre. Toutefois, certains internautes, dont le compte Charlie Intel, ont éclairci cette image,(en haut de l'image).Bien évidemment, il ne s'agit que d'une simple spéculation, mais en sachant que. Cela sous-entend également que nous en apprendrons un peu plus au sujet de ced'ici peu de temps. D'ailleurs, il semblerait qu'une annonce ait lieu ce 30 avril, comme le révèle l'insider Ralph Le reveal complet devrait toutefois avoir lieu en mai, comme ce fut d'ailleurs le cas pour Call of Duty: Modern Warfare, en 2019.L'attente semble donc sur le point de se terminer pour les amoureux de la franchise Call of Duty, et surtout l'arc Modern Warfare, qui est le plus populaire, puisque Activision et Infinity Ward devraient nous en dire plus d'ici quelques jours. Concernant la sortie, ne l'attendez pas avant la fin de l'année, comme toujours.