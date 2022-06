Warzone 2 : L'un des trailers de Modern Warfare 2 pourrait avoir révélé la carte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Ce n'est désormais plus un secret, Call of Duty: Warzone va recevoir un nouveau jeu, pour le moment intitulépar les développeurs. Celui-ci est encore bien discret, bien que les développeurs aient précisé qu'il s'agissait d'un jeu ambitieux et, surtout, complètement détaché de Warzone. Les joueurs ne pourront, par exemple, pas transférer leur progression entre les deux titres Mais pour ce qui est du jeu en tant que tel, nous ne savons pas grand-chose, officiellement. Plusieurs rumeurs ont cependant vu le jour ces derniers temps, sous-entendant que deux cartes seraient par exemple disponibles lors du lancement.Durant quelques petites secondes,, mais il est difficile de discerner tous les détails. Il va falloir patienter un peu pour avoir un meilleur aperçu de la map de Warzone 2.0.Rappelons que, après le 28 octobre et la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 , qui se fera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.