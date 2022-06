Warzone 2.0 : La progression de Warzone ne pourra pas être transférée dans le nouveau battle royale

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Ce 8 juin, Activision a dévoilé la première bande-annonce pour Call of Duty: Modern Warfare 2, tout en communiquant sur le futur de la franchise,, une toute nouvelle expérience, profitant d'améliorations et fonctionnalités inédites.Certains joueurs espéraient, à raison, que la progression pourrait être transférée entre les deux versions du battle royale, mais ce ne sera pas le cas. Activision explique, en effet, sur, comprenant « la progression des joueurs et des inventaires au sein de cette expérience ». Cette annonce ne manquera pas de faire parler, étant donné que certains membres de la communauté ont investi de l'argent afin d'obtenir des skins,De ce fait, les joueurs étant actifs depuis le début pourraient se sentir lésés, en débarquant sur Warzone 2.0 sans les cosmétiques débloqués au fil des ans. La progression devra donc être reprise à partir de zéro. Cependant, il n'est pas impossible que certains cadeaux soient offerts aux joueurs les plus fidèles,Pour rappel, Warzone 2.0 arrivera en fin d'année 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series , après la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 , prévue pour le 28 octobre. Les premières images devraient être partagées au cours de ces prochaines semaines.