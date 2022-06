Call of Duty: Modern Warfare 2 se révèle à travers un magnifique trailer

Première bande-annonce pour Modern Warfare 2

Officialisé il y a quelques semaines, Activision avait partagé la date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 il y a peu de temps, sans nous révéler, réellement, sa nouvelle production, développée par Infinity Ward. Le rendez-vous était donné pour ce 8 juin dans la soirée.Ainsi, durant un peu moins de deux minutes,, mettant en avant le contexte de cet épisode, qui est, pour rappel, la suite de Modern Warfare sorti en 2019. Plusieurs personnages iconiques de la série Modern Warfare sont d'ailleurs visibles dans cette bande-annonce, ce qui ravira, sans aucun doute, les joueurs. Quelques passages semblent également indiquer que les missions phares seront bien de retour, pour les plus nostalgiques d'entre nous.Il a également été précisé que. De plus,, en commençant par l'arrivée de Modern Warfare 2 en fin d'année.Nous devrions avoir de nouvelles images et, surtout, des informations importantes concernant cet opus au cours des prochaines semaines et prochains mois. En attendant, rappelons queest prévue pour arriver le 28 octobre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Les précommandes sont, d'ores et déjà, ouvertes