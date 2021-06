À quoi servent les portes rouges dans Warzone ?

Où se trouvent les portes rouges dans Warzone ?

Après les bunkers , c'est au tourde semer le trouble au sein de Call of Duty: Warzone . Ces dernières ont fait leur apparition depuis le lancement de cette saison 4 de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Call of Duty: Warzone, et bien qu'elles soient mystérieuses, elles peuvent se montrer très utiles et intéressantes.À l'instar des bunkers, l'apparition de ces portes dans la ville de Verdansk peut vous permettre quelques minutes de répit, tout en vous permettant de récupérer de l'équipement. Celui-ci pourrait d'ailleurs vous être fort utile.Outre le fait qu'elles s'avèrent être un moyen de déplacement rapide, se cache en effet derrière elles. Cependant, avant de pouvoir profiter de tout cela, vous allez devoir les trouver, ce qui ne sera pas une mince affaire...Contrairement aux bunkers qui disposaient de places bien définies,. Il est donc difficile de vous dire exactement où elles se trouvent, en revanche, lorsque vous serez non loin de l'une d'entre elles, vous pourrez très vite les repérer, étant donné qu'un bourdonnement se fera entendre. Une vibration pourra également être ressentie. Alors, ouvrez l'œil et soyez attentif.