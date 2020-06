Call of Duty: Warzone : Tout les détails de la mise à jour du 30 juin

Une nouvelle mise à jour pour Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone est disponible depuis ce 30 juin. Au programme, plusieurs nouveautés dont le mode BR à 200 joueurs.

Warzone

Modern Warfare

Corrections des armes et ajout

M4, CR-56, SKS, Striker-45, Scar et Oden voient leurs munitions de départ augmenter.

voient leurs munitions de départ augmenter. MK2 : augmentation de la rapidité des mouvements, augmentation des dégâts.

: augmentation de la rapidité des mouvements, augmentation des dégâts. Dragunov : Cadence de tir améliorée, augmentation de la rapidité du temps de visée.

: Cadence de tir améliorée, augmentation de la rapidité du temps de visée. CR-56 : Ses dégâts ont été revus à la baisse.

: Ses dégâts ont été revus à la baisse. MP5 : La portée des dégâts a été revue à la baisse, légère augmentation du recul pour les 10 mm.

Suite à la publication de la mise à jour de ce 30 juin, les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare ou Call of Duty: Warzone peuvent profiter de nombreuses nouveautés et améliorations, comme une nouvelle carte, une nouvelle arme, ainsi que quelques éléments inédits pour le battle royale. Le mode BR à 200 joueurs est désormais disponible pour le battle royale. Disponible seulement en quatuor,se retrouvent sur les terres de Verdansk, le but étant d'être la dernière équipe en vie. Ce mode n'est pour le moment que temporaire et non définitif.Un autre mode est également disponible, il s'agit du. Dans celui-ci, un joueur pourraet ainsi se défouler sur tous ses adversaires. Pour ce faire, les joueurs doivent trouver les packs parachutés contenant cette dernière. Lorsque le Juggernaut est tué, un autre pack tombe du ciel afin que le joueur éliminé soit remplacé.a fait son apparition :. Une fois ce dernier accepté, les joueurs doivent courir au magasin le plus proche en un temps limité afin de profiter de réductions sur le contenu du shop., des changements ont également eu lieu. L'arsenal proposé aux joueurs a été revisité, proposant désormais des armes semi-automatiques, des snipers, ou seulement les poings et les lancers de couteaux.est aussi disponible dans, il s'agit de. Cet accessoire permet de scanner une zone et de marquer les ennemis sans être détecté.Des nouveautés sont également à noter du côté. Au programme,. Dans celui-ci, les joueurs doivent effectuer une capture de drapeau, mais ce Team Defender s'avère plus dynamique que la capture de drapeau simple.est aussi disponible,. Disponible en 24/7, les joueurs se retrouvent plongés dans un conservatoire pourvu d'un jardin.Avec la mise à jour, plusieurs armes ont vu leurs capacités et leurs performances modifiées. Ainsi,, voyant alors ses dégâts diminués et son recul augmenté. Aussi,et les joueurs peuvent désormais faire un one-shot lorsqu'ils utilisent unet qu'ils visent un adversaire en dessous du torse.Également :Ce n'est pas tout puisqu’avec cette mise à jour,. Afin de l'obtenir,