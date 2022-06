Call of Duty: Warzone : Où trouver et comment ouvrir la pièce secrète de Fortune's Keep ?

La pièce secrète de Fortune's Keep sur Warzone

Collecter des bouteilles de vins

Accéder à la pièce secrète de Fortune's Keep

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La nouvelle carte du mode Résurgence de, recèle de nombreux secrets. Il y a quelques jours, les joueurs ont découvert qu'il était possible d' invoquer un zombie sur ladite map . Dernièrement, la communauté a trouvé que certains trésors enfouis sur Fortune's Keep pouvaient être déterrés.En plus de cela,e afin de récupérer du loot. Ainsi, dans ce guide, nous vous indiquonsAfin d'accéder àde, il vous faudra, tout d'abord, collecter un item en particulier :. Il est impératif d'en posséder deux, en réalité. Vous pouvez en trouver, et ce assez facilement, près du POI nommé « Keep ». Nous vous invitons tout de même à la prudence : il s'agit d'une zone assez plébiscitée par les joueurs et les joueuses.Néanmoins, c'est aux alentours deet à l'intérieur de bâtiments que vous pourrez. De notre côté, ce sont dans des cuisines, que nous avons pu en collecter, et ce à de multiples reprises.Une fois que vous possédez, il faut que vous vous dirigiez dans le plus grand bâtiment dudit POI. Dans la pièce qui ressemble à une salle à manger, vous pourrez apercevoir des bibliothèques en bois, vides. Rapprochez-vous de ces meubles et interagissez avec, en plaçant lesCela vous permettra, ainsi, d'accéder à la. Là-bas, vous pourrez trouver du... si d'autres joueurs ne sont pas passés avant vous, bien entendu.Pour rappel,est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Il suffit de se rendre sur la page du jeu depuis le store de votre choix, afin de télécharger et profiter du battle royale d'Activision.