Call of Duty: Warzone : Opération Monarch, tous les défis et récompenses de l'événement

Opération Monarch, les défis et récompenses

Renseignements de Monarch : Utilisez 3 fois une série d'éliminations Dispositif S.C.R.E.A.M. titanesque. Récompense : Porte-bonheur rare « Réservé à Monarch ».

Équipe Godzilla : Infligez au total 135000 points de dégâts à Kong lors des événements Fureur de titan. Récompense : Emblème « Équipe Godzilla ».

Godzilla en approche : Collectez 3 000 renseignements de Monarch. Récompense : Carte de visite « Maître des Horizons ».

Équipe Kong : Infligez au total 1350000 points de dégâts à Godzilla lors des événements Fureur de titan. Récompense : Emblème « Équipe Kong ».

L'héritage de Kong : Jouez à Opération Monarch pendant 6 heures. Récompense : Porte-bonheur épique « Crâne Ancestral ».

Kong déchaîné : Infligez 500000 points de dégâts aux Titans. Récompense : Autocollant rare « Jungle de Bitume ».

Crétacé : Utilisez une fois une série d'éliminations Dispositif S.C.R.E.A.M. titanesque. Récompense : Porte-bonheur rare « Vestiges ».

Combat ultime : Placez-vous 12 fois dans les 30 % des meilleurs joueurs. Récompense : Spray « L'un doit tomber ».

Call of Duty: Warzone a, récemment, accueilli l' Opération Monarch . L'événement introduit deux monstres iconiques du 7ème Art, King Kong et Godzilla. Et qui dit nouvel événement, dit, bien évidemment,et. Les joueurs et les joueuses devront les accomplir, avant la fin du cross-over, fixée au 25 mai prochain. Découvrez, sans plus tarder,En réalisant ces 8 défis, dans le temps imparti, soit du 11 au 25 mai,. Notez qu'en jouant, vous pourrez également obtenir des cartes de visite, des titres de joueur, etc. À tout moment, vous pourrez vérifier votre progression, pour chacun de ces défis, dans le sous menu « Opération Monarch », en vous connectant à Call of Duty: Warzone.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Il suffit de se rendre sur le store de la plateforme de votre choix pour le télécharger.