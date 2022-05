Call of Duty: Warzone : Opération Monarch, les modes et mécaniques de jeu liés à l'événement

Opération Monarch, détails sur l'événement

Annoncé depuis un moment, l'événement apportant King Kong et Godzilla sur Call of Duty: Warzone est désormais disponible , et ce depuis aujourd'hui, mercredi 11 mai. Ce cross-over introduit, en matière de modes de jeu et mécaniques de gameplay.L'événement Opération Monarch introduit un tout nouveau mode de jeu au battle royale d'Activision. Il s'agit d'un match à 60 joueurs, dont les règles font penser à la Résurgence. L'objectif étant, toujours, d'être la dernière équipe debout. Or, des Titans seront présents durant toute la partie.Évidemment,, et les monstres iconiques patrouilleront durant toute la durée du match. D'ailleurs, ils attaqueront régulièrement et pourront rentrer dans un état frénétique.À certains moments, King Kong et Godzilla pourront rentrer dans. Les joueurs et joueuses ont alors deux options :Heureusement, les joueurs pourront compter sur une ressource particulière, nommée « Monarch Intel » en anglais. Il est possible de la trouver dans des boîtes de ravitaillement, des largages spéciaux ou bien sur des ennemis. Le « Monarch Intel » permet de charger, déverrouillant des éléments tels que des Killstreaks, des Loadout Drops ou bien une récompense Titan Killstreak.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Il suffit de se rendre sur le store de la plateforme de votre choix pour le télécharger.