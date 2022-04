Quand et à quelle heure débute Opération Monarch (Godzilla & King Kong) dans Warzone ?

Activision a vu grand, très grand, pour la saison 3 de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard. Celle-ci se place sous le signe des monstres, avec l'introduction de deux géants peu commodes :. Ces derniers sont introduits grâce à, qui arrivera quelques jours après le coup d'envoi de cette saison 3.Bien que tous les détails de cet événement important n'aient pas encore été révélés, nous savons, d'ores et déjà, que, soit deux semaines après le début de la saison 3. Nous avons même une heure de lancement, qui n'est pas très surprenante, puisque. Godzilla & King Kong débarqueront en même temps sur le champ de bataille.Concernant les détails, nous savons déjà qu'un mode à durée limitée sera proposé aux joueurs, mettant bien évidemment en avant les deux créatures du MonsterVerse. Il s'agit d'un mode jouable en quatuor « basé sur plusieurs expériences classiques, en version titanesque ». Mais avant le coup d'envoi de cet événement majeur, plusieurs indices pourront être retrouvés en jeu, en référence à l'un ou l'autre des monstres, avec la présence d'artefacts anciens, d'équipements et de tentes de recherche Monarch, par exemple.Si vous ne souhaitez pas patienter avant de pouvoir découvriret ses secrets, sachez que vous pouvez acheter des packs spéciaux dans la boutique, mettant en avant Godzilla et King Kong. Vous pouvez également récupérer, gratuitement, des cartes de visite à leur effigie