Call of Duty: Warzone : Nouveaux leaks pour le battle royale free-to-play

Même s'il n'a toujours pas été officialisé, le battle royale Warzone est au centre de nouveaux leaks, lesquels nous en apprennent davantage sur l'expérience qui devrait être proposée.

BREAKING: Advertisements for Call of Duty: #Warzone have began to appear on Twitch!https://t.co/pELCgxgPwQ pic.twitter.com/1oBZqmiFtU — Call of Duty Modern Warfare Stats (@CODTracker) March 9, 2020

L'arrivée d'unse précise de plus en plus. Du nom de, celui-ci devrait être un standalone et serait même disponible en free-to-play, dans le but d'être accessible à de nombreux joueurs, sans les obliger à acheter Modern Warfare . Si la communauté attend, impatiemment, une officialisation, les rumeurs elles vont bon train, et pourraient nous donner de plus amples informations, même si elles sont bien évidemment à prendre au conditionnel.Ainsi, il est répété que(150 lors du lancement de Warzone, pouvant augmenter), en solo, duo et trio. Cette carte sera notamment composée de certains lieux iconiques de la franchise, comme Terminal ou Scrapyard. La santé des joueurs devrait se régénérer automatiquement (sous certaines conditions),. De plus, pour se déplacer sur la carte, dont la taille n'a pas été mentionnée, les joueurs pourront compter sur des véhicules, à l'instar des quads ou des SUV. Sachez également que Warzone devrait proposer un cross-play, permettant aux joueurs de lancer une partie ensemble sans distinction de plateforme, ainsi que le cross-save.Finalement, la plateforme de streaming Twitch participe elle aussi aux fuites d'informations,. Qui plus est, nous apprenons qu'il faudra posséder un abonnement PS Plus pour y jouer.Même sin'a toujours pas été officialisé, son annonce semble imminente. Nous nous tiendrons informés dès qu'Activision nous en dira plus.