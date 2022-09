Call of Duty: Warzone Mobile : Une fenêtre de sortie annoncée

Get ready to drop in from wherever life takes you.



👏Classic #Warzone features

🪂120 Live Players

📍Verdansk returns#WarzoneMobile is a world-class MOBILE-first experience, down to its core. pic.twitter.com/L9IJmwyC5S — Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) September 15, 2022

En début d'année, Activision avait annoncé qu'un nouveau Call of Duty débarquerait prochainement sur smartphones. Longtemps intitulé Project Aurora, celui-ci n'est ni plus ni moins que Call of Duty: Warzone Mobile. Cela avait, notamment, été confirmé au tout début du mois de septembre, grâce à un court trailer partagé sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur le compte Twitter du jeu.Récemment, nous avons eu le droit à de plus amples informations concernant Call of Duty: Warzone Mobile. En effet, durant le Call of Duty: Next, qui s'est déroulé le 15 septembre dernier, Activision a indiqué que. Malheureusement, aucune date de sortie officielle n'a été annoncée pour le moment. Évidemment, dès que celle-ci sera dévoilée, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.D'ailleurs, au lancement du titre, les joueurs et les joueuses pourront s'affronter sur la fameuse carte Verdansk. D'après les informations partagées sur le site officiel , la map Al Mazrah dearrivera quant à elle plus tard sur Call of Duty: Warzone Mobile.À l'heure actuelle, les joueurs et les joueuses possédant un appareil Android peuvent d'ores et déjà se préinscrire, depuis le Google Play Store , pour avoir une chance d'obtenir un accès anticipé pour Call of Duty: Warzone Mobile et récupérer diverses récompenses.