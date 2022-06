Call of Duty: Warzone : Mercenaries of Fortune, tous les défis et récompenses de l'événement

Les défis et récompenses de Mercenaries of Fortune

Égorgeur : Faites 50 éliminations dans Bonne Fortune. Récompense : Camouflage légendaire « Faux Prospecteur ».

Plein aux as : Ouvrez un coffre de mercenaire. Récompense : Emblème « Attaque à dents armées ».

Roadtrip : Faites 25 éliminations ou assistances depuis un véhicule. Récompense : Porte-bonheur légendaire « Pépite ».

Vainqueur en or : Gagnez 1 partie(s) de Butin en Or. Récompense : Carte de visite légendaire « Richesse venimeuse ».

Conservation de cadavres : Réalisez 100 éliminations à Storage Town sur Caldera. Récompense : Camouflage « Prospecteur de la Mort ».

Plein aux as : Collectez 100 000 dollars dans Bonne Fortune. Récompense : Autocollant rare « Approbation Venimeuse ».

Sable de poche : Déterrez 3 tas de trésors enfouis dans Bonne Fortune. Récompense : Porte-bonheur épique « Terribles méfaits ».

Fièvre acheteuse : Achetez 5 objets au Marché noir. Récompense : Réticule épique « Tir à écailles ».

Lancée le 22 juin dernier, la Saison 4 est arrivée sur le battle royale d'Activision. Apportant plusieurs nouveautés àet, celle-ci a également introduit un nouvel événement, nommé. Étant actuellement disponible surdemande aux joueurs et aux joueuses d'effectuer certaines actions afin de récupérer des éléments cosmétiques.Sans plus tarder,En réalisant ces 8 défis dans le temps imparti,. À tout moment, vous pourrez vérifier votre progression, pour chacun de ces défis, dans le sous-menu « Mercenaires of Fortune », en vous connectant à Call of Duty: Warzone.Si vous désirez en savoir plus quant à la Saison 4 de Vanguard et Warzone, sachez que nous vous avions concocté un article récapitulatif , à ce sujet.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Il suffit de se rendre sur le store de la plateforme de votre choix pour le télécharger.