Les tricheurs n’épargnent aucun jeu et sont, malheureusement, présents dans Call of Duty: Warzone. Infinity Ward et Activision en sont bien conscients, et ont annoncé avoir déjà banni 50 000 cheaters, et prennent des mesures pour les limiter.

À l'instar de tous les jeux multijoueur en ligne, et principalement les jeux de tir,, le standalone proposant, notamment, un, doit faire face à d'innombrables tricheurs, lesquels nuisent grandement à l'expérience des joueurs. Activision et Infinity Ward ne comptent pas les laisser s'introduire dans, et ont déjà banni, comme indiqué dans une publication sur le site officiel de l'éditeur , intitulé « les tricheurs ne sont pas les bienvenus dans Warzone ».Néanmoins, en plus d'annoncer le bannissement de ces 50 000 joueurs, nous apprenons que des mesures seront prises pour les contrer, et ainsi éviter aux joueurs « normaux » de tomber contre d'autres utilisant des aimbots ou des wallhacks, les deux choses les plus répandues. Pour ce faire, les équipes anti-triche travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et analysent toutes les astuces de triches mises à disposition des joueurs. Le système de signalement de tricheurs en jeu va continuer d'être amélioré, et l'intégralité des rapports envoyés sera étudiée par les équipes dédiées.Même si le studio sait à quel point il est difficile de combattre les cheaters,, permettant ainsi une expérience de jeu plus qualitative aux joueurs.Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One, et devrait recevoir du nouveau contenu de manière régulière.