Call of Duty: Warzone : Les munitions Nebula V jugées « inutiles » par certains joueurs

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 71,99 € au lieu de 110 €, soit 35 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'arme Nebula V a été intégrée via la Saison 2 de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard. Elle est munie de munitions répandant un nuage de poison. Et s'il est possible de trouver un pack de munitions Nebula V sur le battle royale d'Activision, peu importe le mode de jeu sélectionné,En effet, sur la page Reddit de Call of Duty: Warzone, il est possible de retrouver plusieurs commentaires négatifs quant à ces deux éléments. Les joueurs pointent du doigt les munitions Nebula V pour plusieurs raisons, notamment celle-ci : en tuant un ennemi avec lesdites munitions, il devient impossible de récupérer le loot de ce dernier sans perdre de points de vie ou du bouclier, à cause du nuage de poison persistant.D'un autre côté, certains joueurs et joueuses trouvent que ces munitions sont pertinentes, à condition qu'elles soient équipées sur un fusil de précision. En effet, en les utilisant et en faisant tomber à terre un ennemi, les coéquipiers de l'adversaire auront du mal à le réanimer, sans perdre eux-mêmes de la vie.À ce jour, nous ne savons pas si l'équipe de développement en charge de Call of Duty: Warzone a statué quant à la conservation ou non de l'arme et des munitions Nebula V.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Il suffit de se rendre sur le store de la plateforme de votre choix pour le télécharger. En revanche, vous pouvez faire quelques économies si vous désirez acheter. Et ce grâce à notre partenaire, Instant Gaming :