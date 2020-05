Voici quelques combinaisons disponibles dans Call of Duty: Warzone avec l'atout Akimbo, qui pourront vous être très utiles lors de vos combats.

Meilleures combinaisons Akimbo

Akimbo .357 Magnum

Akimbo Renetti

Akimbo .50 GS

Il y a quelques jours nous vous expliquions comment débloquer l'atout Akimbo pour les pistolets . Si ces derniers font très mal, voici les meilleures combinaisons pour le mode battle royale de Call of Duty: Modern Warfare À ce jour, il existe plusieurs combinaisons possibles de pistolets couplés avec l'atout, et si ces derniers se montrent très utiles dans, c'est qu'ils sont puissants au corps à corps et vous permettent parfois de vous tirer de situations compliquées. Ce que nous vous conseillons,Pour parfaire votre classe avec l', équipez vos pistolets de. Avec cette combinaison, vous avez désormais entre les mains l'équivalent d'un puissant fusil à pompe qui s'avère très utile en combat rapproché. Cependant, gare aux lasers qui se perçoivent de loin par les ennemis et qui indiquent là où vous vous trouvez, mais ces derniers vous permettent néanmoins d'être encore plus précis dans vos tirs.Disponible depuis la saison 3 de, lefait son job et se montre également extrêmement efficace en termes de dégâts. Voici la configuration que nous vous conseillons pour l'utiliser avec l'atout Akimbo :Voici pour finir une combinaison concernantcouplé avec l'atout Akimbo :. Ces derniers sont beaucoup plus difficiles à manier que les deux précédents, et vous demanderont plus de concentration lorsque vous serez sur le point de tirer. Excellent au corps à corps, vous pouvez faire tomber l'ennemi en 2 coups seulement.