Call of Duty: Warzone : Les joueurs demandent le retrait du Mastodonte

Xbox Édition Standard → 34,99 € au lieu de 69,99 €, soit 50 % de réduction. Édition Ultimate → 44,99 € au lieu de 110 €, soit 59 % de réduction.



La Saison 2 Reloaded de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard semble, plutôt, plaire aux joueurs et aux joueuses. Hormis, un élément., et ce sur la carte Rebirth Island. Cela gêne énormément et créé de la frustration.En effet,. La carte étant plus petite et étroite, il est nécessairement plus difficile de sortir d'un affrontement contre un Mastodonte. Par ailleurs, ce dernier bénéficie d'une plus grande cadence de tir et de plus de santé. De ce fait, les combats entre un Mastodonte et un joueur normal ne sont pas équilibrés, et tournent souvent en défaveur de ces derniers.À ce sujet, un internaute, _-bart -_, a partagé un post sur la page Reddit de Call of Duty: Warzone . Il écrit : « Ils ont complètement perdu le contact avec leur communauté. Personne n'a demandé cela [...] [Cela] ruine le jeu car il est presque impossible de [le] tuer de près [...] Affreux, horrible ajout ». D'autres joueurs et joueuses ont commenté ce post et confirment la frustration ressentie, à cause de cet ajout.Or, pour le moment, les développeurs n'ont pas communiqué quant au retrait possible de cette feature. Il faut donc prendre son mal en patience et attendre une annonce de leur part, afin de savoir si oui ou non le Mastodonte restera jusqu'à la prochaine saison.Retrouvez plus de détails concernant le contenu de la Saison 2 Reloaded de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard, grâce à notre article dédié Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :