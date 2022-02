Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 91,49 € au lieu de 110 €, soit 17 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Par essence très compétitifs, les battle royale dominent actuellement le marché. Parmi eux, Call of Duty: Warzone, sorti en 2020 et qui accueille ce 14 février une toute nouvelle saison . Depuis ses débuts, les joueurs et joueuses attendent une nouvelle feature : un mode Classé sur Call of Duty: Warzone, afin de profiter d'un réel classement et de se mesurer aux plus forts. Sur ce point, les développeurs ont tenu à les rassurer.Le directeur du jeu, Josh Bridge, s'est récemment exprimé à ce sujet : « Nous voulons ajouter un mode bon Classé ». Pour cela, les développeurs doivent faire attention au timing, puisqu'ils désirent vouloir « bien faire les choses » et qu'ils « ne veulent pas le sortir cassé ».. Alors que Call of Duty: Vanguard dispose désormais d'un mode Classé, il faudra encore prendre son mal en patience pour le voir intégrer Warzone.Ils communiqueront évidemment à ce sujet dès qu'ils jugeront que le mode Classé de Call of Duty: Warzone est prêt, mais pour le moment ils n'ont pas dévoilé de potentielle date ou fenêtre de sortie pour cet ajout tant attendu.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :