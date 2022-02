Call of Duty: Warzone : Les développeurs admettent que l'état actuel du jeu est « embarrassant »

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 91,49 € au lieu de 110 €, soit 17 % de réduction.



Depuis de nombreux mois maintenant, et d'autant plus après le déploiement officiel de la Saison 1, les joueurs et joueuses se plaignent de soucis techniques et bugs importants. Parmi eux, nous comptons notamment le souci de connexion impossible aux serveurs, laissant la personne face à un chargement infini, ou encore les problèmes de performance. Bien conscients de ces nombreux bugs, les directeurs d'Infinity Ward, d'Activision et de Raven Software se sont récemment exprimés à ce sujet.Récemment, un appel organisé par Activision a eu lieu avec la presse et les créateurs de contenu. Ainsi, le directeur d'Activision, Josh Bridge, celui de Raven Software, Éric Biesmann et Pat Kelly d'Infinity Ward ont pris la parole. Au sujet des problèmes rencontrés, ils ont admis et avoué que « Nous avons raté des choses ». Ils se disent « pas satisfaits » de l'état actuel de Call of Duty: Warzone. Ils ont ainsi poursuivi en disant qu'ils sont « déterminés à résoudre les problèmes du jeu »,. Ils comptent d'ailleurs améliorer leur communication avec leur communauté, notamment quant à l'arrivée des correctifs. Et ils veulent, désormais, se concentrer sur des améliorations de « qualité de vie » plutôt que de se pencher incessamment sur le développement de nouvelles fonctionnalités en jeu, comme le FOV sur console Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.