Warzone : Le FOV n'est pas prévu pour être introduit sur console

Depuis de longs mois,. Les développeurs se sont, à plusieurs reprises, exprimés sur le sujet, laissant entendre qu'il était possible qu'elle soit introduite sous peu sur PlayStation et Xbox.Le temps passe et nous n'avions pas ou peu de nouvelles concernant. À l'occasion d'une publication pour faire le point sur le futur du battle royale, mais aussi pour officialiser Modern Warfare 2 et une nouvelle expérience Warzone , les développeurs ont affirmé que. L'objectif des développeurs est en effet que Warzone propose une expérience performante sur toutes les plateformes, et l'ajout du FOV ne va pas dans ce sens.En effet, en élargissant le champ de vision, les informations à afficher sur l'écran seront bien plus nombreuses, ce qui réduira, de fait, les performances. C'est pourquoi « nous ne prévoyons pas d'implémenter un curseur FOV sur console pour le moment » explique l'équipe en charge du développement. Néanmoins, Raven Software va tout faire pour améliorer l'expérience de jeu à court terme, tout en écoutant les retours de joueurs, bien qu'une partie de la communauté souhaiterait pouvoir utiliser le FOV sur console...