Le mode Zombie Royale disponible durant la saison 6 ?

Il y a quelques semaines, nous vous avions fait part de la possible arrivée d'un nouveau mode dans. Intitulé, celui-ci a refait parler de lui, toujours à travers quelques rumeurs et certains leaks., de plus en plus d'indices sont donnés à son sujet, tout comme les leaks, toujours aussi nombreux. De ce fait, il semblerait queDes dataminers ont fait quelques découvertes intéressantes, définissant ainsi plus précisément ce battle royale zombiesque. Tout d'abord, disponible sur Reddit . Nous pouvons y entendre les indications de l'instructeur en voix off, annonçant alors le début de la partie, mais aussi le positionnement des zombies se trouvant sur la carte de Verdansk, et plein d'autres consignes encore.De plus, il semblerait que. Dans celui-ci, ils seront amenés à jouer, main dans la main, afin de faire face à la monstrueuse horde de zombies qui les attend. Aussi, les zombies ne seront pas leurs seuls ennemis puisqu'ils devront également prendre en compte le gaz toxique qui déterminera la zone de bataille finale.Quant à sa temporalité, rien n'indique si celui-ci ne sera qu'un mode temporaire, ou au contraire, un mode permanent.