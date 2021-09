Call of Duty: Warzone : Le mode Pillage supprimé pendant 3 semaines

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Voici une bien mauvaise nouvelle pour les amateurs du. Celui-ci n'est plus disponible dans le battle royale, et ce, pour une durée de trois semaines (à partir du 8 septembre).Selon le patch notes publié par, si certaines armes ont bénéficié de quelques ajustements et qu'il est désormais possible de profiter des camos Zombies dans. Le mode Pillage a en effet disparu de la circulation pour laisser place à « Affrontement ». Celui-ci propose à la place un Match à mort par équipe géant dans des zones de la ville de Verdansk.Par ailleurs,, et les joueurs verront apparaître durant. Ce n'est qu'pour notre plus grand bonheur.Néanmoins, malgré sa disparition, ce dernier est tout de même jouable dans la section « Partie privée et entraînement ». Vous pouvez en effet le sélectionner et vous y entrainer dans le complexe spécialement prévu à cet effet.Si vous ne connaissez pas, celui-ci prend place dans Verdansk, et son but est de récolter un maximum d'argent. Toutefois, la tâche n'est pas si évidente puisque les joueurs disposent de leur classe personnalisée, ainsi que de la possibilité d'activer certains contrats. Par ailleurs, si l'un d'eux se fait tuer avant d'avoir pu banquer la somme portée, une partie de celle-ci sera perdue.Pour rappel, Call of Duty: Warzone accueillera d'ici cette fin d'année sa nouvelle carte qui amènera les joueurs sur une île du Pacifique. De nombreux secrets seront à découvrir.