Call of Duty: Warzone offre un aperçu de sa nouvelle carte

Call of Duty: Warzone dévoile sa carte de l'île du Pacifique

Warzone continuera à prendre en charge les armes et le contenu obtenus avec un Battle Pass ou achetés via la boutique de Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty : Black Ops Cold War. Tout cela est construit sur la même technologie et le même moteur que Call of Duty : Vanguard pour une intégration transparente des armes et un équilibre du jeu, et tout cela est livré avec un crossplay entièrement optimisé, une progression croisée et un support cross-gen.

Le mardi 7 septembre a eu lieu. Bien que ce soit le titre de la Seconde Guerre mondiale qui fut sous le feu des projecteurs, nous avons eu la chance d'en apprendre un peu plus surVous n'êtes pas sans savoir que depuis la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War , les studios en charge des différentes licences de Call of Duty, et principalement Activision, ont décidé de lier l'histoire des titres à venir au battle royale. De ce fait, depuis l'annonce de la sortie de Vanguard qui aura lieu le 5 novembre, une question vient à se poser :Selon les dernières informations et les dernières images partagées,. En termes de taille, cette nouvelle map sera à peu près aussi grande que notre ville de Verdansk et comportera bien évidemment plusieurs points d'intérêt. Néanmoins, selon les dires du studio, elle sera plus « vivante et animée » et détiendra de nombreux secrets cachés.Par ailleurs,. Il fait pour le moment l'objet de plusieurs tests et sera prêt pour le grand jour. Concernant leur date de sortie, Activision est resté évasif mais a déclaré que tout ceci sera déployé « plus tard cette année » après la sortie de Call of Duty: Vanguard