Call of Duty : Warzone : Le mode Classé ne serait pas prévu dans l'immédiat

Au début du mois de février, les développeurs de Call of Duty: Warzone avaient annoncé que le mode Classé était actuellement en cours de développement. Si cette fonctionnalité est très attendue par la communauté et est déjà disponible sur Call of Duty: Vanguard, il faudra, encore, attendre un peu avant de la voir débarquer dans le battre royale d'Activision.En effet, le directeur créatif principal de Raven Software, Ted Timmins, s'est récemment exprimé à ce sujet. Lors d'un livestream de DiazBiffle, le directeur a répondu à de multiples questions concernant Call of Duty: Warzone, notamment celles au sujet du mode Classé. Ted Timmins a ainsi déclaré : « [...] Nous n'avons pas de plans immédiats pour le Classé dans Warzone, pour les prochaines saisons. Mais ce mode est situé très haut dans notre liste de priorités [...] ».D'ailleurs, rappelons qu'en février, les développeurs avaient expliqué qu' ils prendraient le temps nécessaire pour développer et implanter le mode Classé dans Call of Duty: Warzone , car ils désirent « bien faire les choses ». De ce fait,et il faut s'armer d'un peu plus de patience. Ils communiqueront très certainement, de nouveau, à ce sujet, au cours de l'année.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.