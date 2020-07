Il semblerait qu'un killstreak rejoigne les stations d'achat du battle royale d'ici peu, il s'agit du drone de brouillage.

Avec l'arrivée de la saison 4 dans Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone , les joueurs ont pu découvrir plusieurs nouveautés avec notamment, mais égalementcomme le contrat de contrebande, ou encore les événements temporaires comme les réductions sur les stations d'achat.Concernant ces stations d'achat, il semblerait que ces dernières accueillent d'ici peu. Cependant, il ne s'agit pour le moment que d', mais DoteSport a remarqué que de nombreux utilisateurs de Reddit publiaient via le topic WarzoneÀ l'origine,. Afin d'en bénéficier, les joueurs doivent effectuer une série de 4 éliminations. Le drone de brouillage a pour particularité d. Ainsi, les bords de carte et le gaz toxique ne seront plus identifiables sur la mini-map et rendront les parties plus dangereuses. Cependant, si son arrivée se confirme, les contrats permettant la reconnaissance des lieux seront plus populaires puisque ceux-ci permettent de connaitre à l'avance les prochaines zones de sécurité, mais également la zone finale, une fois le contrat terminé.