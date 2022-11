Call of Duty: Warzone indisponible : Date et heure de retour des serveurs

Call of Duty: Warzone : Date et horaire de retour des serveurs

Call of Duty: Warzone Caldera will still be available as a separate game from #MWII and #Warzone2 🌋



Find out more about what gameplay experiences to expect within Warzone Caldera once it launches, in the #CODBlog: https://t.co/cYW3WJgMxz pic.twitter.com/KonSZFqjLJ — Call of Duty (@CallofDuty) November 9, 2022

Si, depuis le 16 novembre (17h), vous avez essayé de vous connecter et jouer à, vous avez très certainement dû voir le message «» sur l'écran d'accueil. En effet, avec la sortie de, Activision a temporairement fermé les serveurs de son premier battle royale. Néanmoins, ils seront de nouveau opérationnels dans très peu de temps. Nous connaissons, d'ailleurs,Comme indiqué dans un récent article disponible sur le site officiel, suite au lancement de Warzone 2.0,de, et ce depuis(heure française).Pour autant, Activision ne compte pas reproduire le même système qu'avec Overwatch premier du nom et. Pour rappel, à la sortie du deuxième opus, Overwatch n'était plus jouable du tout.En effet, en ce qui concerne, le titre sera, à(heure française). À cette date et à cette heure, les serveurs seront, comme vous l'aurez compris, opérationnels et vous pourrez alors lancer et rejoindre une partie surNotons, à ce sujet, que dès le 28 novembre,apparaîtra sous un nouveau nom, soit, sur toutes les plateformes de jeu. D'ailleurs, le contenu du titre se verra quelque peu tronqué, car les cartes Fortune's Keep et Rebirth Island ne seront plus proposées et ne seront donc plus jouables. Par ailleurs,ne disposera pas non plus de boutique.Pour rappel,est à retrouver, gratuitement, sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (via le launcher Battle.net).