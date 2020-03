Disponible ce mardi 10 mars, retour sur l'un des modes de Call of Duty: Warzone, le mode Pillage, ou Plunder dans sa version originale.

Le mode Pillage, c'est quoi ?

Officialisé ce 9 mars après de nombreuses rumeurs,arrive bel et bien ce 10 mars. Celui-ci proposera un mode battle royale avec quelques fonctionnalités originales, à retrouver dans notre article , mais il est accompagné par un autre mode, du nom dePour commencer, le mode, portant le nom de Plunder dans la version originale, se déroule sur la même carte que le mode battle royale, prenant place à Verdansk. Néanmoins, si le but est de survivre, il ne faudra pas obligatoirement éliminer vos ennemis pour remporter la partie,. En effet, l'argent est au cœur de ce mode de jeu, puisque l'objectif principal des joueurs est de récupérer un million de dollars.Les joueurs ont alors trente minutes pour atteindre le million de dollars et doivent « sécuriser » leur argent. Il existe deux manières différentes de le faire, possédant chacune leurs avantages et inconvénients :Déposer votre argent sera primordial, et il faudra alors réfléchir à la manière que vous souhaitez utiliser, étant donné que chaque joueur éliminé perd une partie de son pactole. Néanmoins, sachez que si vous mourez,. Contrairement au mode battle royale, remporter une partie au goulag ne sera pas nécessaire pour revenir dans la partie.Une fois qu'une équipe à récupérer son million de dollars par l'un des moyens cités ci-dessus, une nouvelle phase débute, laquelle double le montant d'argent trouvé par les joueurs. À la fin du temps imparti,. Si aucune équipe n'a atteint un million de dollars avant la fin des trente minutes, celle ayant le plus d'argent remporte la partie.Pour ce qui est des armes, sachez que les joueurs doivent, à l'instar du mode multijoueur,. Aucune arme ne semble être disponible sur la carte.Le modeest disponible par l'intermédiaire de, qui est jouable gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One à partir de ce 10 mars, 20 heures.