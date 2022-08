Call of Duty: Warzone : Épreuves de titane - Endurance, tous les défis et récompenses

Les défis et récompenses des Épreuves de titane - Endurance de Warzone

Terminé : Terminez 1 exécution(s) dans les Épreuves de titane - Endurance. Récompense : Jeton 2XP.

Ils s'en remettront : Réanimez 10 joueur(s) dans les Épreuves de titane - Endurance. Récompense : Jeton 2XP pour les armes.

Hasta La Vista, Baby : Gagnez dans le goulag 5 fois dans les Épreuves de titane - Endurance. Récompense : Camouflage « Titane Chromé ».

Je reviendrai : Finissez dans le top 10 1 fois dans les Épreuves de titane - Endurance. Récompense : Carte de visite « Je reviendrai ».

Je sais pourquoi tu pleures : Gagnez 1 fois dans les Épreuves de titane - Endurance. Récompense : Carte de visite « Je sais pourquoi tu pleures ».

Je ressens les blessures : Gagnez 2 fois dans les Épreuves de titane - Endurance. Récompense : Carte de visite « Je ressens les blessures ».

No Problemo : Gagnez 3 fois dans les Épreuves de titane - Endurance. Récompense : Carte de visite « No Problemo ».

J'ai besoin de vacances : Gagnez 4 fois dans les Épreuves de titane - Endurance. Récompense : Passage de niveau x1 (Passe de combat).

Les joueurs et les joueuses depeuvent actuellement découvrir un nouvel événement temporaire :(Titanium Trials: Endurance, en anglais), et ce jusqu'au 24 août prochain. Sans plus tarder,, actuellement proposés, sur Warzone.En réalisant ces 8 défis dans le temps imparti,. À tout moment, vous pourrez vérifier votre progression, pour chacun de ces défis, dans le sous-menu, en vous connectant à Call of Duty: Warzone.Si vous désirez en savoir plus quant à la Saison 4 Reloaded de Vanguard et Warzone, sachez que nous vous avions concocté un article récapitulatif , à ce sujet.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Il suffit de se rendre sur le store de la plateforme de votre choix pour le télécharger.