Call of Duty: Warzone : Comment obtenir le plan de la Bruen Firebrand ?

Comment obtenir la Bruen Firebrand ?

Depuis la sortie de, les joueurs découvrent et résolvent d'ores et déjà de nouveaux mystères, avec en première ligne. Ici, nous allons vous indiquer les étapes à suivre afin de la débloquer.Comme l'explique Geeky Pastimes sur Twitter via une capture d'écran provenant d'un Discord,(situé à la case G6 de la carte). Passez la porte d'entrée, tournez immédiatement à droite et sautez par-dessus le bureau de la banque, puis vous trouverez sur le mur un pavé numérique.. Suite à cela, la pièce se remplira de gaz.C'est alors que vous allez devoirCes tableaux sont importants, car ils indiquent les chiffres à entrer sur le clavier en haut et en bas.Une fois la chose faite, vous pouvez quitter la mairie et vous rendre directement à la station de métro qui dessert l'aéroport (située à la case D4 de la carte). Une fois arrivé à destination, descendez les escaliers et prenez sur la gauche en traversant le quai. C'est alors que vous allez pouvoir activer un ordinateur qui appellera un train spécial qui vous emmènera à un arrêt secret où vous trouverez le nouveau plan Bruen ainsi que d'autres bonus.Afin d'y parvenir, vous allez sans doute devoir tenter plusieurs essais, mais le jeu en vaut la chandelle ! Pour rappel,