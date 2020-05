Modern Warfare : La mise à jour 1.21 apporte une nouvelle carte et des changements pour le Goulag

Une nouvelle mise à jour vient d'être déployée pour Call of Duty: Modern Warfare. Au programme : nouveauté pour le multijoueur et plusieurs changements pour son battle royale Warzone.

Modern Warfare

Warzone

Bien que vous puissiez toujours recevoir un fusil de chasse ou un pistolet, sachez que différentes classes d'armes sont désormais distribuées dans ce combat pour votre vie.

Nouveau look pour Ghost

. Cette dernière amène quelques nouveautés pourcomme une nouvelle carte, mais également pouravec quelques changements concernant le Goulag.Il y a désormais. Intitulée, nous la trouvions initialement dans Modern Warfare 3. Cette dernière se déroule dans un chantier de construction et propose aux joueurs une taille assez minime, ce qui est propice pour les combats rapprochés et le corps-à-corps.La mise à jour 1.21 amène plus de nouveautés pour le battle royale que pour le mode multijoueur. En effet, si vous êtes adeptes de, vous allez vous apercevoir que. Désormais, lorsque vous vous retrouverez face à un ennemi dans ce dernier afin d'espérer pouvoir rejoindre votre équipe,. Parmi les nouvelles armes proposées, vous pouvez avoir : AK-47, M13, Kilo 141, Ram-7, Striker 45 et encore d'autres.Aussi,durant les parties de. Appelée, cette dernière permet à toute une équipe la restauration complète de leur armure. Cette dernière est disponible dans les stations pour effectuer des achats, mais aussi dans les caisses de ravitaillement ainsi que sur le sol.Il y a du nouveau dans la boutique de Call of Duty: Modern Warfare , vous pouvez désormais vous procurer le. Ce dernier propose un nouveau skin un peu plus classique pour l’opérateur Ghost, ainsi que dix objets fantomatiques (bannière, emblème...). Vous pouvez avoir plus de détails sur cetteen allant directement sur le site d'Activision