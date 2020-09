En tant que producteur exécutif, vous serez responsable du cadrage du produit et de l'expérience du joueur pour un nouveau jeu mobile AAA dans la franchise Call of Duty. Développé en collaboration avec plusieurs studios d'Activision dans le monde, ce leader est un communicateur et un responsable du développement compétent qui peut définir et récolter les éléments importants qui définissent un jeu de tir sur mobile de premier ordre, articuler clairement pourquoi ces éléments sont importants et quels sont leurs critères de succès, et guider ces éléments à travers une organisation de développement distribuée pour fournir un produit logiciel de la plus haute qualité.

Récolter, adapter et apporter les fonctionnalités essentielles provenant des consoles et PC concernant Warzone, le tout dans une meilleure version mobile.

Améliorer la formule Warzone en proposant et en produisant des ajouts et des modifications de fonctionnalités spécifiques aux mobiles pour assurer une expérience mobile de premier ordre que les joueurs adoreront.

Servir de point de contact principal au sein de l'équipe de direction de Warzone Mobile pour plus de clarté et prendre des décisions sur les fonctionnalités destinées aux utilisateurs, l'UX et la qualité globale.

CoD Mobile a pris un très bon départ, mais nous ne faisons que gratter la surface de ce que cette franchise peut être sur mobile, puis en intégrant les expériences sur plusieurs plateformes, nous savons que c'est une opportunité incroyable pour la franchise.

Le succès de Call of Duty: Warzone n'est plus à prouver. Malgré un grand nombre de tricheurs , les joueurs sont toujours au rendez-vous, à tel point que leAinsi, une offre d'emploi a été publiée par le studio, celle-ci mentionnant que la société recherche activementpour un nouveau jeu mobile de, probablement pour désigner. Il semblerait queait déjà trouvé quelqu'un puisque l'annonce n'est plus disponible et indique que le poste a déjà été pourvu. Cependant, grâce à Charlie Intel , toutes les informations relatives à celle-ci restent disponibles et accessibles sur leur site.De plus, d'autres éléments sur les tâches à accomplir ont également été listés, ces derniers signifiant qu'. Ainsi, le producteur exécutif devra :Bien que Activision ait déjà sortipossédant un battle royale,. De ce fait,lors d'un appel d'investisseurs en août dernier.Nous aurons d'autres informations prochainement concernant ce, avec, on l'espère, une date de sortie assez proche.