Call of Duty: Vanguard/Warzone : Snoop Dogg est disponible via un bundle

Bundle Snoop Dog, détails et contenus

Snoop Dog en tant qu''Operateur.

Massacreur de Bong - Plan Fusil de précision.

Faste de la Côte Ouest - Plan Fusil d'assaut.

Shiznit - Plan Mitraillette.

Le Vrai Gangsta - Emblème.

Taffe Tactique - Highlight Into.

P'tit exécution - Exécution.

Tiens c'est de la bonne - MVP Highlight.

Métal Doux - Porte-Bonheur.

Grand Art - Spray.

Bundle Snoop Dog, comment se le procurer ?

Il y a plusieurs jours maintenant, l'arrivée de Snoop Dog sur Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard avait été teasée, via une courte vidéo. Dans celle-ci, nous pouvions apercevoir deux plaques, portant deux dates distinctes. Nous vous en parlions dans un article dédié . Et ça y est, c'est désormais officiel :, précédemment cités.C'est hier soir, soit le 19 avril, que le bundle Snoop Dog est arrivé dans les boutiques de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard. Celui-ci contient, dont des plans, des emblèmes, et bien d'autres. Mais, sans plus tarder, voiciAfin de se procurer le bundle Snoop Dog, il n'existe qu'un seul moyen : il faudra se rendra dans la boutique de Call of Duty: Warzone/Call of Duty: Vanguard (tout en étant connecté à son compte, bien évidemment), depuis les jeux ou bien le site internet callofduty.com Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. En revanche, vous pouvez faire quelques économies en vous procurantchez notre partenaire, Instant Gaming :