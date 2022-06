Call of Duty: Vanguard/Warzone : Quand sort la Saison 4 ?

Saison 4 de Warzone et Vanguard, date de lancement

C’est la ruée vers l'or 🏆



La Saison 3 deetbat actuellement son plein. Or, les joueurs et les joueuses regardent déjà vers l'avenir et attendent, avec impatience, la lancement de la, sur lesdits jeux. LaLes développeurs de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard viennent tout juste d'annoncer la date de lancement de la Saison 4. Ainsi, c'est dès leque les joueurs et les joueuses pourront découvrirPour le moment, nous ne connaissons pas encore l'heure exacte de déploiement de cette nouvelle saison, mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.En ce qui concerne le contenu de la Saison 4 de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone, les équipes de développement n'ont pas donné tous les détails, à l'heure actuelle. La nouvelle carte du mode Résurgence de Warzone, Fortune's Keep , pourrait être introduite à ce moment-là. Vanguard devrait, lui aussi, disposer d'une nouvelle map pour son Zombies. Nous pouvons également nous attendre à un nouveau Battle Pass, et donc de nouveaux Opérateurs, skins d'armes et autres éléments.Rappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.