Call of Duty: Warzone : La nouvelle carte, Fortune's Keep, révélée

Découvrez Bonne Fortune, la nouvelle carte #Warzone Résurgence, où la quantité de danger et d'action n'a d'égal que ses richesses 💰🏆💥



Prochainement 🌴. pic.twitter.com/aKClv7gaTm — Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 14, 2022

Alors que tous les regards sont portés suret Warzone 2.0, l'actuel battle royale d'Activision, Warzone, a encore de beaux jours devant lui. D'ailleurs, la Saison 4 devrait arriver dans peu de temps et pourrait introduireDernièrement, les équipes de Call of Duty ont mis leur communauté au défi. Dans un récent tweet, ils invitaient les joueurs et les joueuses à terminer un puzzle, qui révèlerait la nouvelle carte de Call of Duty: Warzone. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à ces derniers pour reconstituer l'ensemble. Ainsi, Call of Duty: Warzone accueillera, « prochainement »,(« Bonne Fortune », en français). Celle-ci devrait, vraisemblablement, remplacer Rebirth Island, dans le mode Résurgence.À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore la date précise de lancement de la Saison 4, sur Call of Duty: Warzone, ni même si cette carte sera disponible à ce moment-là. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous vous tiendrons informés.Pour rappel,est disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.