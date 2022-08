Call of Duty: Vanguard/Warzone : Heure de sortie du patch de la Saison 5 en France

Heure de lancement du patch de la saison 5 en France sur Warzone et Vanguard

Patch de la Saison 5 - Call of Duty: Vanguard → le 23 août, à 18h .

. Patch de la Saison 5 - Call of Duty: Warzone → le 24 août, à 18h.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En cette fin de mois d'août, les joueurs et les joueuses deetvont pouvoir découvrir la cinquième et dernière saison, intitulée The Last Stand. D'ailleurs, sans plus tarder,, sur les deux titres Call of Duty.Comme pour les précédentes mises à jour, le patch introduisant la Saison 5 sur Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone ne sera pas disponible le même jour sur les deux titres. En effet, d'après les dernières informations dévoilées, notamment sur le site officiel , la mise à jour apportant cette nouvelle saison se rendra disponible dès. En revanche, elle sera déployéeNéanmoins, remarquons que tous les joueurs et toutes les joueuses sont logés à la même enseigne puisque ces dates et heures s'appliquent à toutes les plateformes de jeu concernées, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Notons, une fois encore, que ces informations ne concernent que l'heure de sortie du patch apportant la Saison 5 sur les deux titres Call of Duty.. Et ce, certainement après le déploiement dudit patch sur Warzone.Le contenu de la Saison 5 étant connu, nous vous avons concocté un récapitulatif des nouveautés à venir sur Vanguard et Warzone, dans un article dédié