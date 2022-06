Call of Duty: Vanguard/Warzone : Heure de sortie du patch de la Saison 4 en France

Heure de lancement du patch de la Saison 4 en France sur Warzone et Vanguard

Patch de la Saison 4 - Call of Duty: Vanguard : le 21 juin, à 18h .

. Patch de la Saison 4 - Call of Duty: Warzone : le 22 juin, à 18h.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La Saison 4 doit arriver à la fin de ce mois de juin, suret. D'ailleurs, celle-ci est plutôt attendue par les joueurs et les joueuses. Sans plus tarder, découvrezComme à l'accoutumée, le patch apportant lane débarquera pas, exactement, le même jour sur les deux titres. En effet, la mise à jour apportant cette nouvelle saison se rendra disponible. Tandis que celui-ci sera déployé. Néanmoins, notons que tous les joueurs et toutes les joueuses sont longés à la même enseigne, car ces dates et heures s'appliquent à toutes les plateformes de jeu, soient sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Remarquons, encore une fois, que ces horaires ne concernent que l'heure de sortie de la mise à jour apportant la Saison 4 sur les deux titres.. Et, ce, certainement après le déploiement dudit patch sur Call of Duty: Warzone.Le contenu de la Saison 4 est d'ores et déjà connu. Nous vous avons concocté un récapitulatif des nouveautés à venir, via cette nouvelle saison, dans un article dédié