Le streamer Carl Riemer banni de Twitch pour avoir utiliser une arme à feu

Twitch est surement la plateforme de streaming la plus célèbre à ce jour, regroupant de nombreux streamers sur une multitude de jeux différents. Bien évidemment, parfois il arrive que des accidents se produisent en direct, et Carl Riemer vient d'en faire l'amère expérience.

Guns are not toys. Always assume they’re loaded even if you “swear [you] just emptied the mag” and never pull the trigger unless you’re aiming at a target. pic.twitter.com/5s3fi2OZ3j — Ian Miles Cheong (@stillgray) March 5, 2020

We do not condone the actions on livestream by Carl last night. He has been removed from the SoaR Gaming roster effective immediately. — SoaR (@SoaRGaming) March 5, 2020

Nous ne tolérons pas les agissements de Carl sur son stream la nuit dernière. Nous l'avons retiré de l'équipe SoaR.

C'est ce jeudique. La raison ?, un geste qui n'est pas très malin.originaire du Colorado. Suivi par des milliers de personnes sur, c'est lors de son live datant du 5 mars 2020 qu'il a commis un geste dangereux., comprenez par-là qu'il était soûl, le streamer a voulu jouer avec une arme à feu qu'il détenait afin d'amuser ses viewers. Seulement voilà... ne voyant pas la catastrophe arriver, Carl manipule son arme et c'est alors que le coup part.Fort heureusement,. Suite à ce geste irréfléchi, la sanction est tombée.Depuis cet incident,et reconnaît également avoir « fait une belle connerie, la plus grosse de sa vie ». Il comprend également les sanctions qui ne se sont pas fait attendre et il précise que les armes ne sont pas des jouets.