Un mode zombie était prévu pour Call of Duty: Modern Warfare. Malgré sa suppression, nous pouvons désormais découvrir à quoi ce dernier ressemblait.

Enfin obtenu l'autorisation de partager plus d'art de Modern Warfare. Pour commencer, voici un concept inutilisé dès le début de la production. Je pensais que ce serait amusant de jouer avec le gameplay classique de zombies Call of Duty, faisant allusion ici à une sorte de soldat des forces spéciales russes et son duo de robots quadrupèdes, tenant des soldats zombifiés captifs par des laisses autour du cou.

Alors que la saison 4 dans Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone bat son plein, nous apprenons que. Cependant, ce dernier a été supprimé, car l'équipe de développement a estimé qu'Dans la franchise de, puis par la suite dans la série des Black Ops. Ce dernier a également été introduit dans Advanced Warfare et Infinite Warfare. Cependant, Call of Duty: Modern Warfare ne dispose pas de celui-ci, mais nous pouvons désormais avoir un aperçu de ce qu'il aurait dû être., avec l'autorisation du studio. Dans ces illustrations, nous y voyons un personnage, situé au centre de l'image, qui semble être un humain. Il est accompagné de deux robots, mais nous y voyons également des zombies qui eux, semblent être dirigés et contrôlés par ces robots quadrupèdes.Ce mode zombie aurait marqué un tournant dans la franchise, avec l'introduction de robot dirigeant les monstres zombifiés.. Cependant, ce mode sera très probablement disponible dans Call of Duty 2020 , alias Call of Duty: Black Ops Cold War. Nous sommes toutefois toujours dans l'attente d'une officialisation de la part des studios.